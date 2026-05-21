В Петербурге в 2026 году планируют очистить от борщевика около 70 га земли

В Санкт-Петербурге в 2026 году планируется ликвидировать борщевик Сосновского на площади около 70 га. Наибольшие очаги заражения фиксируются в Колпинском, Красносельском, Невском и Красногвардейском районах. Специалисты комитета по благоустройству обрабатывают заявки от жителей и применяют различные методы борьбы с ядовитым сорняком, сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В настоящее время специалисты изучают территорию вдоль Дудергофского канала

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В настоящее время специалисты изучают территорию вдоль Дудергофского канала

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сотрудники комитета по благоустройству выезжают на места и определяют способ борьбы для каждого участка. Самым зараженным объектом этой весной стал Полежаевский парк.

Кирилл Конторщиков