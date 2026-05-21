Суд отказал мэрии Анапе во взыскании платы за участок у отеля «Меридиан»

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Татьяне Рудник о взыскании 364,6 тыс. руб. задолженности за фактическое использование территории. Третьим лицом по делу выступает ООО «Меридиан-Юг».

Согласно материалам дела, муниципалитету принадлежит на праве собственности земельный участок площадью 274 кв. м, расположенный в селе Сукко по улице Утришская. Категория земель — земли населенных пунктов, вид разрешенного использования — размещение объектов торговли. По договору аренды от 20 января 2011 года участок передан предпринимателю.

В соответствии с правилами землепользования и застройки, утвержденными решением Совета муниципального образования от 26 декабря 2013 года, участок находится в зоне отдыха и оздоровления детей. В управлении архитектуры и градостроительства администрации города разрешительная документация на строительство или реконструкцию объектов на данной территории отсутствует.

На земельном участке зарегистрирован объект капитального строительства площадью 662,7 кв. м — нежилое двухэтажное здание, год завершения строительства — 2013-й. Право собственности на него зарегистрировано за ответчиком.

В ходе визуального осмотра 26 апреля 2024 года администрация установила, что в границах участка фактически расположен двухэтажный капитальный объект, который эксплуатируется для размещения отеля «Меридиан», пункта общественного питания «Паприка» и магазина «Смарт Маркет». Истец указал, что установленный вид разрешенного использования земельного участка не предусматривает гостиничного обслуживания и общественного питания. По данным администрации, ответчик самовольно занял территорию общего пользования площадью ориентировочно 500 кв. м, установив ограждение и возведя одноэтажный объект, назначение которого определить не удалось. Правоустанавливающие документы на эту площадь отсутствуют.

Суд не усмотрел из представленных истцом документов обстоятельств, указывающих на фактическое использование объекта недвижимости и земельного участка предпринимателем. Как пояснил ответчик, здание с 3 марта 2014 года передано в пользование ООО «Меридиан-Юг» сроком на 20 лет по договору аренды. В связи с выявленными нарушениями предприниматель обращался к обществу с требованием снести ворота, преграждающие свободный проезд к реке Сукко на участке площадью около 500 кв. м, и прекратить гостиничную деятельность. Впоследствии предприниматель подал иск о расторжении договора аренды от 3 марта 2014 года.

Учитывая отсутствие доказательств фактического использования предпринимателем территории, прилегающей к земельному участку, суд не нашел оснований для взыскания с ответчика задолженности.

Елена Турбина