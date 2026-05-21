Краевой суд ужесточил наказание виновнику смертельного ДТП на Кубани

Краснодарский краевой суд усилил наказание Исламу Шибзухову, признанному виновным в ДТП, в результате которого погибли два человека. Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела материалы дела в апелляционном порядке после представления на приговор Павловского районного суда, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ранее районный суд признал фигуранта дела виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Суд установил, что 5 июля 2025 года подсудимый, находясь за рулем автомобиля Audi Q7, двигался по федеральной трассе «Кавказ» в Павловском районе Краснодарского края. Во время движения он выехал на полосу, предназначенную для съезда в населенный пункт, и, не снижая скорости, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, который находился на перекрестке.

В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия.

Изначально Павловский районный суд назначил фигуранту дела наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, а также лишением права управления транспортными средствами сроком на два года и шесть месяцев.

Однако в Краснодарском краевом суде сделали вывод о чрезмерной мягкости назначенного наказания. В ходе апелляционного рассмотрения приговор изменили: вместо принудительных работ осужденному назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Кроме того, в силе оставили дополнительное наказание, связанное с ограничением права управления транспортными средствами.

В краевом суде уточнили, что после рассмотрения апелляции новый приговор вступил в законную силу.

Мария Удовик