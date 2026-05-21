Полиция Новороссийска проверит инцидент с детьми, бегавшими по мемориалу «Малая земля»

Полицейские Новороссийска организовали проведение проверки после публикации в соцсетях видео с детьми, которые бегали по верхушке мемориала «Малая земля». Об этом сообщает пресс-служба УМВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

В публикации из социальных сетей полицейские зафиксировали, как группа детей бегала на крыше мемориала. Сотрудники правоохранительных органов призвали родителей и преподавателей провести беседы с несовершеннолетними с целью объяснения опасности подобных необдуманных действий.

В прошлом году полиция Новороссийска организовывала проверку по факту похожего инцидента. Согласно данным УМВД города, дети также залезли наверх мемориала «Малая земля», после чего инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних организовали профилактическую работу с разъяснениями в образовательных учреждениях.

София Моисеенко