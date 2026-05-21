Петербуржца осудили на шесть лет за истязание пятерых детей

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор местному жителю по делу об истязании пятерых несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в прокуратуре города. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с июля 2016 года по май 2020 года виновный систематически применял к своим детям физическое и психологическое насилие, используя незначительные поводы для наказаний. По данным следствия, он неоднократно оставлял детей без еды и запирал их одних в квартире.

В настоящее время несовершеннолетние находятся под опекой родственников.

