Суд арестовал обвиняемого в аварии, в которой погиб 13-летний подросток

В Иглинском районе суд заключил под стражу до 20 июля 22-летнего водителя, совершившего ДТП, в котором погиб его 13-летний племянник, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 19 мая около 23.00 на 26-м км дороги Иглино— Красный Восход нетрезвый водитель автомобиля марки СеАЗ не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии скончался 13-летний пассажир.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения водителем, не имеющим прав, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. п. «а», «в» ч.4 ст. 264 УК РФ).

Майя Иванова