Молодого человека из Удмуртии задержали за убийство прохожего в Казани

18-летнего молодого человека из Удмуртии задержали за убийство 49-летнего жителя Марий Эл на улице в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Убийство произошло утром 19 мая. Обвиняемый встретил незнакомца на улице Гиззата в столице Татарстана. Между ними произошел конфликт, во время которого молодой человек нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область жизненно важных органов. Пострадавший скончался на месте.

Полицейские задержали подозреваемого на той же улице. Его поместили под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. По статье об убийстве (ст. 105 УК) предусмотрено до 15 лет лишения свободы.