Калининградца осудили на 12 лет за госизмену

Суд признал 22-летнего жителя города Гурьевска в Калининградской области виновным в государственной измене. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Мужчине назначили 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После освобождения ему также предстоит ограничение свободы сроком на полтора года.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным суда, в августе 2023 года обвиняемый установил контакт с представителями иностранной организации, деятельность которой, как утверждается, была направлена против безопасности России.

Следствие установило, что по заданию кураторов он распространял в Калининграде и Гурьевске агитационные листовки с призывами вступать в организацию. Кроме того, мужчина наблюдал за акваторией Балтийского моря, фиксировал перемещение военных кораблей и передавал информацию представителям иностранной структуры.

Приговор был вынесен с учетом позиции государственного обвинения.

