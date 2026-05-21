Жители Калининграда смогут раньше всех покупать авиабилеты до Москвы по фиксированной цене

Авиакомпания «Аэрофлот» меняет правила продажи плоских (фиксированных) билетов на рейсах между Москвой и Калининградом. С 1 июня жители региона и студенты калининградских вузов смогут покупать их раньше всех. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Одновременно «Аэрофлот» добавит рейсы на лето: с 1 июня появится один дополнительный ежедневный рейс, а с 1 июля по 31 августа — два в сутки Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото

Раньше плоские тарифы были доступны всем желающим одновременно, и калининградцы часто просто не успевали их выкупить из-за высокого спроса. Теперь за семь и более дней до вылета приоритет получат местные жители и студенты (очной формы обучения). Те билеты, которые не выкупили, поступят уже в свободную продажу.

Одновременно «Аэрофлот» добавит рейсы на лето: с 1 июня появится один дополнительный ежедневный рейс, а с 1 июля по 31 августа — два в сутки. Купить билет с приоритетом можно в специальном разделе на сайте авиакомпании, в ее офисах или у уполномоченных агентов — по аналогии с субсидированными билетами.

Плоские тарифы «Аэрофлота» — это билеты в экономкласс с фиксированной ценой, которая не меняется в течение года, не зависит от сезона, праздников или даты покупки. Их главная цель — обеспечить транспортную доступность для жителей отдаленных регионов страны, защитив их от резких скачков цен.

Карина Дроздецкая