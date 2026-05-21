В Анапе завершили отсыпку песка на части береговой линии

В Анапе продолжают работы по восстановлению береговой линии с помощью отсыпки новым песком. О ходе работ сообщил оперштаб Краснодарского края, который опубликовал актуальные данные и видео с побережья.

По информации оперативного штаба, на участке от Центрального пляжа до санатория «Бимлюк» основные работы уже завершили. В настоящее время специализированная техника продолжает работать еще на двух территориях курорта.

Генеральный директор АО «Курорты Анапы» Николай Заливин сообщил, что на сегодняшний день отсыпку сделали более чем на 5 км береговой линии, а выравнивание песка провели на участке свыше четырех с половиной километров. Полностью подготовленным и сданным стал участок протяженностью около трех с половиной километров.

Также провели открытие и тестирование участка в районе реки Можепсин, куда вошли территории рядом с пансионатами «Одиссея» и «Селена». Параллельно ведутся переговоры о проведении аналогичных работ в районе отеля «Корудо» в селе Витязево.

Для восстановления прибрежной полосы Анапы планируется завезти более 480 тыс. кубометров песка. Власти уточнили, что для формирования дополнительного слоя толщиной не менее полуметра используется материал из ближайших карьеров, который максимально соответствует природному составу местного песка.

Ранее вице-премьер России Виталий Савельев сообщил, что пляжи Анапы планируют открыть к 1 июня 2026 года. По его словам, более 90% мазута уже убрали, а состояние воды признано пригодным для использования.

В Роспотребнадзоре подтвердили эффективность работ по восстановлению пляжей. По итогам исследований специалисты сделали вывод, что дополнительная отсыпка песка помогает восстановлению прибрежной зоны, при этом рекомендуемая толщина нового слоя должна составлять не менее полуметра.

Работы по подготовке пляжей продолжаются в рамках восстановления курортной инфраструктуры и подготовки побережья к летнему туристическому сезону.

Мария Удовик