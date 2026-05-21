Ставрополье увеличило экспорт растительных масел и жиров на 9,5%
С начала 2026 года Ставропольский край экспортировал 17,5 тыс. т растительных масел и жиров на $9,9 млн, что на 9,5% больше в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. На эту продукцию приходится около 10% экспорта продуктов переработки региона. Об этом сообщает министр экономического развития края Антон Доронин.
Увеличение экспорта в 1,9 раз наблюдается по побочным продуктам переработки, масла из семян выросли в 1,9 раза — до 11,9 тыс. т или $2,9 млн, по соевому маслу — в 1,6 раз до 194,4 т или $196,5 тыс., по подсолнечному маслу — до 5,2 тыс. т или $6,4 млн.
Импортерами маслопродукции выступают 15 стран Ближнего Востока, Закавказья, Азии и Восточной Европы.