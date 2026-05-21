В Петербурге третий день не работает мобильный интернет

Жители Санкт-Петербурга третьи сутки подряд сталкиваются с ограничениями мобильного интернета. Связь работает в режиме «белых списков», а временные восстановления сменяются новыми отключениями после объявлений об опасности беспилотников в Ленинградской области.

Ограничения вводились на фоне неоднократных атак беспилотников на Ленинградскую область

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Ограничения вводились на фоне неоднократных атак беспилотников на Ленинградскую область

По данным сервиса Downdetector, число жалоб за последний час насчитывается около 700, а за последние сутки — почти 10 тысяч. Официальных заявлений от операторов связи о сроках полного восстановления сервисов пока не поступало.

Кирилл Конторщиков