Шесть школьников в Омской области выписали из больницы после отравления газом
Из больницы выписали шесть школьников после повторной госпитализации в связи с отравлением газом в городе Таре Омской области. Еще четверо пострадавших находятся в стационаре, пишет ТАСС.
В конце прошлой недели 10 несовершеннолетних были вновь госпитализированы. В региональном минздраве «Ъ-Сибирь» тогда сообщили, что все дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Инцидент произошел 6 мая при опрессовке участка газопровода у школы №3.
За медицинской помощью тогда обратились 14 детей и педагог. После осмотра восемь человек отпустили на амбулаторное лечение, одного ребенка выписали 7 мая. Другие дети были выписаны 12 мая, но их родственники позже сообщили, что школьникам после возвращения домой стало хуже.
Областным следственным управлением СКР расследуется уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг.