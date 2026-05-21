Шесть школьников в Омской области выписали из больницы после отравления газом

Из больницы выписали шесть школьников после повторной госпитализации в связи с отравлением газом в городе Таре Омской области. Еще четверо пострадавших находятся в стационаре, пишет ТАСС.

В конце прошлой недели 10 несовершеннолетних были вновь госпитализированы. В региональном минздраве «Ъ-Сибирь» тогда сообщили, что все дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Инцидент произошел 6 мая при опрессовке участка газопровода у школы №3.

За медицинской помощью тогда обратились 14 детей и педагог. После осмотра восемь человек отпустили на амбулаторное лечение, одного ребенка выписали 7 мая. Другие дети были выписаны 12 мая, но их родственники позже сообщили, что школьникам после возвращения домой стало хуже.

Областным следственным управлением СКР расследуется уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг.

Александра Стрелкова