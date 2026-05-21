В Дагестане осудили причастного к отравлению газом матери и ребенка

Суд приговорил жителя с. Рыбалко Кизлярского района к ограничению свободы на полтора года по обвинению в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Доказана причастность осужденного с гибели матери и ребенка от удушения угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В суде установлено, что в ноябре 2023 года осужденный самовольно установил в жилом помещении самодельную газовую печь и дымоход, без привлечения специалистов газовой службы.

«В ночь на 16 октября 2025 года в помещении дома произошло скопление угарного газа, вследствие чего 25-летняя местная жительница и ее годовалая дочь получили смертельное отравление»,— говорится в сообщении ведомства.

По результатам экспертизы причиной удушения людей стали нарушения герметичности соединений дымохода и конструктивные дефекты системы дымоудаления, препятствовавших нормальному отводу продуктов сгорания газа.

Наталья Белоштейн