В Воронеже предстоящее лето будет теплее предыдущего

Предстоящее лето в Воронеже окажется заметно теплее предыдущего. Температурные значения превысят и климатическую норму. Об этом сообщили метеорологи сервиса «Яндекс Погода».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наиболее заметное отклонение ожидается в июне и августе, когда среднемесячная температура превысит прошлогодние значения более чем на 3°C.

Объем осадков сохранится в пределах средних многолетних значений. При этом по сравнению с летом 2025 года осадков выпадет в 1,5 раза меньше — главным образом из-за засушливых и жарких июня и августа. Самым дождливым месяцем станет июль.

Кабира Гасанова