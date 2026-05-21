Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Подачу воды на Новороссийск снизили на 40%

Из-за порыва на линии Троицкого группового водопровода в районе улицы Магистральная в Новороссийске подачу водоснабжения сократили на 40%. Об этом заявил заместитель главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Бригада специалистов перекрывает линию для проведения аварийно-восстановительных работ. Рафаэль Бегляров сообщил, что сроки завершения ремонтных мероприятий будут сообщены жителям Новороссийска дополнительно после оценки объема необходимых работ.

Вечернюю подачу водоснабжения в Новороссийске пообещали организовать в штатном режиме.

София Моисеенко

Новости компаний Все