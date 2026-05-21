Ижевчане назвали токсичное поведение коллег главным источником стресса на работе

Опрошенные жители Ижевска назвали токсичность, склоки и сплетни самой частой причиной стресса на рабочем месте: на неуважительное поведение коллег указали 13% респондентов, принявших участие в опросе сервиса SuperJob.

Вторым серьезным источником стресса горожане название отношение начальника к подчиненным (11%), третьим — непрофессионализм руководства (10%). По 8% респондентов указали на нестабильность работы предприятия и некомпетентность коллег.

Рабочие авралы являются главной темой для переживания у 4% опрошенных, по 2% набрали такие варианты как бардак в процессах, размытые задачи, безделье и низкая зарплата.

15% респондентов не испытывают стресс на работе. Мужчины чаще указывали на некомпетентность начальства и непрофессионализм коллег, женщины — на поведение коллег и общую неорганизованность.