В Башкирии браконьеры убили троих лосей

В охотничьих угодьях Кармаскалинского района браконьеры убили троих лосей, сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии Башкирии.

По данным министерства, в конце апреля в угодьях были обнаружены лосиные конечности и голова. На следующий день инспектор минэкологии и полицейские нашли останки еще двух особей.

По факту браконьерства возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (ст. 258 УК РФ). Кто совершил преступление, выясняется, говорится в пресс-релизе минэкологии.

Идэль Гумеров