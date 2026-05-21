На Дону к принудительному лечению приговорен житель Крыма за подготовку теракта

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал 32-летнего жителя Керчи виновным в подготовке теракта (по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и назначил ему принудительное лечение. Осужденный был задержан сотрудниками УФСБ России по ФСВНГ. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что жителя Керчи завербовали спецслужбы Украины. По указанию куратора он приобрел компоненты для самодельной взрывчатки и хранил их в тайнике в своей квартире.

СВУ предназначалось для подрыва железнодорожного полотна в Керчи, используемого ВС РФ для транспортировки цистерн с ГСМ.

Наталья Белоштейн

