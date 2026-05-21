Чистый песок завозят в Анапу для отсыпки на новом участке

В Анапу завозят чистый песок для проведения отсыпки побережья на участке от санатория «Рябинушка» до пляжа «Охта». Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным оперштаба Кубани, в настоящее время специалисты также осуществляют отсыпку участка от санатория «Бимлюк» до санатория «Рябинушка», протяженность составляет 3,5 км. На этой территории слой чистого песка уже разровняли на 1,2 км береговой линии.

С начала работ по восстановлению пляжей путем отсыпки дополнительного слоя чистого песка в Анапу завезли более 136 тыс. куб. м песка. Отсыпано свыше 5 км побережья.

