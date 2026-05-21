На Ставрополье обрушившийся мост перекрыл русло реки у села Кангалы

В Минераловодском городском округе Ставропольского края из-за разрушившегося от подъема воды моста в селе Кангалы образовался затор на реке, что грозит подтоплением прибрежных территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Минераловодского городского округа Фото: Администрация Минераловодского городского округа

Обрушение пешеходного моста через реку вблизи села Кангалы привело к серьезным гидрологическим последствиям. Как проинформировал в своих аккаунтах в соцсетях руководитель Минераловодского округа Максим Гаранжа, каменная конструкция не выдержала напора паводковых вод и частично скрылась под потоком. Образовавшаяся пробка из обломков перекрыла естественное течение, что создает угрозу выхода воды на сушу.

«Сооружение, пострадавшее от стихии, не числится на муниципальном балансе», — уточнил градоначальник. Несмотря на отсутствие ведомственной принадлежности, местные власти приняли оперативное решение. Чтобы ликвидировать опасность, специалисты приступят к разбору завалов. Уже составлен график работ по расчистке затора, после чего начнется возведение новой переправы.

Аналогичные инциденты случаются в регионе нечасто, однако таяние снегов и обильные осадки в этом году существенно повысили уровень воды в малых реках. Восстановление транспортной инфраструктуры, по предварительным данным, займет несколько недель. Жители Кангалов временно используют альтернативные маршруты для переправы через водную преграду.

Администрация округа держит ситуацию на контроле. В ближайшее время будет проведено обследование соседних мостовых конструкций на предмет их устойчивости к паводковым нагрузкам.

Станислав Маслаков