Назначен новый глава комитета общественной безопасности томской обладминистрации

Андрей Мещеряков занял пост председателя комитета общественной безопасности администрации Томской области. Должность оставалась вакантной с конца апреля, когда Владимир Мысин вышел на пенсию.

По данным пресс-службы администрации региона, господин Мещеряков до назначения занимал пост заместителя начальника департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Ранее служил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службе налоговой полиции.

Комитет общественной безопасности является структурным подразделением обладминистрации. Его целью является обеспечение общественной безопасности на территории региона.

Валерий Лавский