На Дону осудили жителя Мелитополя за публичное оправдание терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии общего режима 34-летнего жителя Мелитополя за публичное оправдание терроризма в сети интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

«УФСБ России по Южному военному округу оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что в июне 2023 года под одной из публикаций в Telegram он разместил комментарии, оправдывающие терроризм, включая физическое устранение граждан России»,— говорится в сообщении ведомства.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн