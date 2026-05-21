Петр Цанава: «На достигнутом нельзя останавливаться, нужно работать дальше»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гость встречи Петр Цанава

Фото: Михаил Брайко Гость встречи Петр Цанава

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА совместно с«Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 14 мая провели еще один весенний бизнес-завтрак. Гостем встречи стал Петр Цанава — продюсер и управленец, ранее работавший с Reebok и Bosco, а сегодня участвующий в реализации крупных спортивных и инфраструктурных инициатив — от шоу Ильи Авербуха до развития ледовых школ в регионах. Участники обсудили, как устроена экономика больших спортивных мероприятий, почему эмоции стали полноценным «бизнес-ресурсом» и что сегодня мешает спорт.инфраструктуре развиваться быстрее.

Разговор начался не с оглашения успешных кейсов, а с личной истории. Петр Цанава рассказал, что родился в Павловском Посаде, а в индустрию спорта и масштабных проектов пришел постепенно — через маркетинг, розницу и работу с международными брендами. По его словам, многие процессы в спорте, шоу-бизнесе и предпринимательстве находятся гораздо ближе друг к другу, чем кажется со стороны.

Особое внимание спикер уделил опыту работы с олимпийскими проектами и спортивным маркетингом. Он подробно сравнил подходы Reebok и Bosco, объясняя, как бренды по-разному работали с эмоцией болельщика. Если Reebok делал ставку на технологичность и спортивный результат, то Bosco, по воспоминаниям Петра Цанава, сумел превратить олимпийскую экипировку в элемент массовой идентичности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники обсудили, как устроена экономика больших спортивных мероприятий и почему эмоции стали полноценным «бизнес-ресурсом»

Фото: Михаил Брайко Участники обсудили, как устроена экономика больших спортивных мероприятий и почему эмоции стали полноценным «бизнес-ресурсом»

Фото: Михаил Брайко

«В какой-то момент, благодаря такому отношению, люди перестали покупать просто одежду — они начали приобретать ощущение сопричастности»,— отметил гость.

Отдельный блок беседы был посвящен ледовым шоу и продюсерской работе. Петр Цанава рассказал о периоде, когда гастрольные туры собирали десятки выступлений в год, а телевизионные проекты вроде «Звезд на льду» формировали огромный спонсорский рынок вокруг спорта и развлечений.

При этом, как признался спикер, зритель обычно видит лишь внешнюю сторону проекта — красивую картинку и эмоцию. Внутри же масштабные инициативы держатся на постоянном управленческом напряжении, жестких сроках и высокой ответственности за команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Цанава: «На больших проектах нельзя останавливаться, нужно работать дальше»

Фото: Михаил Брайко Петр Цанава: «На больших проектах нельзя останавливаться, нужно работать дальше»

Фото: Михаил Брайко

Во время встречи Петр Цанава несколько раз возвращался и к теме нехватки кадров. По его мнению, главная проблема многих спортивных проектов и школ сегодня — не подготовка льда и не отсутствие необходимого оборудования, а дефицит сильных тренеров и управленцев. Особенно остро этот вопрос стоит в регионах.

Участники также обсудили экономику ледовых школ и спортивной инфраструктуры — в частности, обьектов, построенных по модели государственно-частного партнерства. Спикер привел примеры площадок в Симферополе, Керчи, Евпатории и Ставропольском крае, подчеркнув, что такие постройки требуют долгого горизонта планирования и практически всегда завязаны на системную господдержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Цанава — продюсер и управленец, участвующий в реализации крупных спортивных и инфраструктурных инициатив; Александр Москаленко — первый Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Петр Цанава — продюсер и управленец, участвующий в реализации крупных спортивных и инфраструктурных инициатив; Александр Москаленко — первый Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

«Невозможно начать большой спортивный проект с мышлением “окупим за год и пойдем дальше”. Такие вещи работают только вдолгую»,— заявил господин Цанава.

Финальной темой встречи стал фильм «Первый» — проект о первом олимпийском чемпионе по батуту Александре Москаленко. Петр Цанава рассказал, что картина задумывается не как спортивная хроника, а как история о человеческом характере, доверии и сообществе, которое формируется вокруг сильных людей и значимых побед.

На вопрос о дальнейших планах спикер ответил: «На достигнутом нельзя останавливаться, нужно работать дальше».