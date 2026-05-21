Полиция Петерубурга задержала подростков за нападения на Думской и Ломоносова

Сотрудники УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга задержали шестерых молодых людей в возрасте от 16 до 21 года, подозреваемых в хулиганских нападениях на улицах Думской и Ломоносова. По данным полиции, вечером 19 мая задержанные избили нескольких несовершеннолетних и распылили им в лицо газовый баллончик. Возбуждено уголовное дело, четверо фигурантов арестованы, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили полицейские, после нападения злоумышленники скрылись с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий все подозреваемые были установлены и задержаны 20 мая. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Четверо задержанных помещены под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ. Еще двое опрошены и переданы законным представителям.

Кирилл Конторщиков