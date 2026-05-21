В Петербурге после рейда силовиков 24 мигранта выдворят из России

Полиция Петербурга и Ленинградской области (ЛО) провела масштабный рейд на строительных объектах. Под проверку попали площадки в Петроградском районе города и Ломоносовском районе области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО.

Всего силовики проверили 126 трудовых мигрантов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего силовики проверили 126 трудовых мигрантов. Из них 24 человека работали на стройках нелегально. Нарушителей доставили в отделения, привлекли к ответственности и теперь выдворят за пределы России.

Кроме того, полицейские сейчас устанавливают, какие именно юридические лица наняли иностранцев. Им грозит отдельный штраф по статье 18.15 КоАП РФ.

Карина Дроздецкая