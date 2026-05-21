Дело жителя Удмуртии о продаже контрафактных сигарет на 28 млн рублей направили в суд

СУ СКР по Удмуртии завершило расследование уголовного дела 46-летнего жителя Глазова, обвиняемого в сбыте немаркированной табачной продукции (ст. 171 УК) на сумму свыше 28 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба МВД РФ

Следствие считает, что в 2025 году обвиняемый покупал и самостоятельно реализовывал контрафактные табачные изделия. Он был задержан в сентябре того же года. Из оборота изъяли свыше 153 тыс. пачек сигарет, добавили в прокуратуре Удмуртии.

Кроме того, обвиняемому вменяют легализацию денежных средств (ст. 174 УК). Речь идет о 310 тыс. руб. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Глазовский райсуд Удмуртии.