Маршрут «Прогулка с Ижиками» презентовали на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Сбер совместно с администрацией Ижевска представили туристический маршрут «Прогулка с Ижиками» на бизнес-премии «Твердые знаки» в Удмуртии. Номинация — «Туристический магнит региона». О реализованной идее рассказали руководитель направления по коммуникациям и событийным проектам Екатерина Кочурова и замначальника по культуре и туризму администрации города Ирина Югова.

На городском маршруте сейчас установлены восемь сказочных персонажей — ижиков, каждый из которых отражает одну из сторон Ижевска. Девятый появится в парке Березовая роща после реконструкции. Каждая скульптура оснащена QR-кодом, по которому можно узнать информацию о локации. Позднее планируются написать сказку об ижиках. Протяженность маршрута — 24 км.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.