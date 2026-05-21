День славянской письменности на «Роза Хутор» отметят тематическими экскурсиями

Они пройдут в интерактивном этнопарке «Моя Россия» и покажут страну через историю языка, литературу и традиции.

24 мая состоится экскурсия «Слово как путешествие», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры и юбилею русского этнографа, создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля. Маршрут проходит по павильонам этнопарка, в которых представлены история и культура регионов России. Участники узнают, как формировалась письменность, как Даль собирал и сохранял «живые» слова, почему на Кавказе он вёл записи шифром и какие смыслы зашифрованы в традиционных русских орнаментах. Экскурсии пройдут в 12:00, 13:00, 15:00 и 16:00.

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, этнопарк приглашает на экскурсию «Пушкинская Россия». Маршрут охватывает 15 локаций, связанных с биографией и произведениями поэта, — от Кавказа до Сибири и Бурятии. Экскурсия пройдёт в формате прогулки, где пространство и архитектура этнопарка раскрываются через пушкинские сюжеты и цитаты. Начало — в 12:00 и 15:00.

Ежедневно с 10:00 до 18:00 в этнопарке проходят обзорные экскурсии. Гости могут увидеть традиционные костюмы и предметы быта, поучаствовать в мастер-классах, попробовать региональную кухню и познакомиться с культурой разных народов России.

Вход в этнопарк и экскурсии — свободный. Часы работы — с 10:00 до 20:00.

Этнопарк «Моя Россия» создан к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. Он расположен в Роза Долине на берегу реки Мзымты и объединяет архитектурные образы регионов страны, музейные пространства и площадки для проведения культурных программ.

