В здании бывшего пивзавода «Богемия» в Великом Новгороде откроют отель в 2028 году

В Великом Новгороде к 2028 году планируется завершить реставрацию и приспособление здания бывшего пивоваренного завода «Богемия» второй половины XIX века под пятизвездочный отель на 148 номеров. Проект, реализуемый ООО «Эксперт», находится в активной фазе строительно-монтажных работ. Общий объем инвестиций оценивается в 3 млрд рублей.

Основные затраты связаны с жесткими реставрационными требованиями

Как сообщили «Ведомости Северо-Запад» в администрации губернатора Новгородской области, завершено проектирование и получено разрешение на строительство. Выполнено подключение к инженерным сетям, ведутся работы по усилению фундаментов исторических зданий.

Ранее городские издания сообщали, что проект планировали реализовать к 2022 году.

Кирилл Конторщиков