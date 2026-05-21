В Ростове жителя Краснодара уличили в хищении партии зерна на 3,4 млн рублей

Полиция в Ростове-на-Дону возбудила уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) в отношении жителя Краснодара по подозрению в хищении у зернотрейдера 200 т пшена на 3,4 млн руб. На время следствия фигурант заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Установлено, что с апреля по август 2024 года злоумышленник под предлогом отправки и доставки зерновой продукции похитил партию фасованного просо, принадлежавшую российской организации. Ранее между фигурантом и зернотрейдером был заключен договор о посредничестве в поставках продукции в ближневосточное государство.

«В очередной раз деньги за отгруженное зерно российская компания так и не получила, хотя подозреваемый получил оплату за сельскохозяйственную продукцию, но не перевел ее продавцу, а потратил их на покупку другого товара в иной российской организации»,— сообщили в полиции.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн