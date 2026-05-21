Учеников ижевской школы №52 переведут в другие учреждения на время капремонта

1,2 тыс. учеников школы №52 в Ижевске переведут в другие учреждения на время капремонта до сентября 2027 года. Об этом сообщили в администрация города.

Стоимость контракта на обновление школы составляет 193 млн руб. Подрядчику предстоит отремонтировать фундамент, цоколь и отмостки здания. В коридорах и кабинетах заменят окна, входные и внутренние двери. Подрядчик обновит системы электроснабжения, отопления, вентиляции, канализации и водоснабжения. В завершение он перейдет ко внутренней косметической отделке.

Напомним, в Ижевске объявлен конкурс на определение подрядчика для ремонта школы №5. Заключены контракты на ремонт в школах №6 и 12.