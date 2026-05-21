Доходный дом на Чаплыгина в Новосибирске выставлен на торги за 76 млн рублей

Мэрия Новосибирска выставила на торги здание и земельный участок бывшего доходного дома по ул. Чаплыгина, 53. Проведение конкурса назначено на 23 июня, заявки принимаются до 15 июня, следует из объявления на электронной площадке ГИС «Торги».

Здание 1917 года постройки обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения, долгое время в нем проводили банкеты. Площадь трехэтажного дома — 569,4 кв. м, земельного участка — 342 кв. м.

Новый собственник здания обязан выполнять обязательства по его сохранению, в том числе провести ремонтно-реставрационные работы фасада с воссозданием утрат кирпичного декора, а также восстановить рисунки оконных переплетов в соответствии с историческим обликом.

Решение об условиях приватизации доходного дома на Чаплыгина было принято городскими властями в апреле 2026 года в соответствии с прогнозным планом приватизации федерального имущества на 2026-2028 годы.

