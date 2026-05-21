Ставропольский край вошел в число лидеров по сельхозстрахованию
Ставрополье вошло в тройку ведущих регионов России, наряду с Ростовской областью и Краснодарским краем, в страховании посевных площадей в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА).
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В каждом из регионов застраховано более 1 млн га сельхозугодий, из них 71 тыс. га яровых культур.
В НСА ожидают, что в 2026 году страховая защита посевов будет обеспечена на уровне не ниже или выше прошлогоднего.
На 1 мая в России на условиях государственной поддержки было застраховано более 7,6 млн га посевов в более чем 60 регионах. Застрахованы как озимые, так и яровые культуры.