Уфимец обвиняется в фиктивной регистрации компании

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 46-летнего местного жителя, который обвиняется в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, фигурант дела предоставил в регистрирующий орган документы и после внесения в реестр записи о госрегистрации компании открыл расчетные счета в банке.

Обвиняемый знал, что не будет управлять компанией и вести финансово-хозяйственную деятельность. В дальнейшем он передал данные постороннему.

Обвиняемый признал вину. Ранее он был судим.

