На Дону доля отказов в POS-кредитах выросла на 0,6%

В апреле 2026 года доля отказов в POS-кредитах жителям Ростовской области составила 87,4%, что на 0,6% больше, чем аналогичный период 2025 года, когда отказы получили 86,8% заемщиков. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Кроме Ставропольского края наибольшие доли отказов по заявкам на POS-кредиты зафиксированы в Краснодарском крае (88,1%), Челябинской области (87,8%), Забайкальском крае (87,7%), а также в Оренбургской области (87,6%).

Наименьшие доли отказов в POS-кредитах отмечены в Приморском (82,5%) и Хабаровском (84,7%) краях, Санкт-Петербурге (84,7%), Москве (84,8%) и Воронежской области (84,9%).

Наталья Белоштейн