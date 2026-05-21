После массажа пассажир лишился 50 тыс. руб. в аэропорту Астрахани

В астраханском аэропорту уборщицу заподозрили в краже 50 тыс. руб. у пассажира. В Астрахани под уголовное преследование попала сотрудница клининговой компании, работавшая уборщицей в аэропорту. Женщину подозревают в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), сообщили в Астраханском ЛО МВД России на транспорте.

Уборщицу подозревают в краже денег у пассажира астраханского аэропорта

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

По оперативным данным, инцидент произошел в международном аэропорту Астрахани имени Б. М. Кустодиева. Один из пассажиров воспользовался массажным креслом и, уходя, забыл в нем конверт с 50 тыс. руб. Пропажу мужчина обнаружил по прилете в другой город и обратился в полицию.

Благодаря камерам видеонаблюдения транспортная полиция установила личность подозреваемой. Выяснилось, что 34-летняя сотрудница клининга обнаружила конверт с деньгами во время уборки и забрала его себе. Свою вину женщина признала. Фигурантке может грозить до пяти лет лишения свободы.

Марина Окорокова