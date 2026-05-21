Власти Курска выделят 129 млн на строительство дождевой канализации

Казенное учреждение «Управление капитального строительства города Курска» объявило электронный конкурс на строительство дождевой канализации. Начальная цена контракта составляет почти 129 млн руб. Это следует из документации тендера.

Победителю предстоит построить коллектор протяженностью 1,2 тыс. м с пропускной способностью до 178,7 литра в секунду. Трасса пройдет от улицы Станционной до улицы Октябрьской, 153. Завершить все работы необходимо до 29 сентября 2028 года включительно.

Источник финансирования — областной бюджет. Гарантийный срок — пять лет. Заявки на торги можно подавать до 8 июня, итоги подведут 11-го.

Сегодня стало известно, что в Железногорске Курской области ищут подрядчика для строительства системы водоснабжения. Начальная цена контракта — 239,3 млн руб. Подать заявки на конкурс можно до 5 июня, итоги планируют подвести 10-го.

Кабира Гасанова