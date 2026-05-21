В Петербурге впервые появились электромобили UMO 5 и LADA e-Largus

В апреле 2026 года в Санкт-Петербурге впервые зарегистрированы электромобили двух новых для регионального рынка моделей — UMO 5 и LADA e-Largus. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов изданию 78.ru. UMO 5 выпускается на мощностях завода «Москвич» и уже пополнил автопарк каршеринга «Яндекс Драйв». LADA e-Largus начали серийно производить в Ижевске осенью 2024 года, но до Петербурга модель добралась только сейчас.

Серийный выпуск LADA e-Largus стартовал на заводе в Ижевске в 2024 году

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Серийный выпуск LADA e-Largus стартовал на заводе в Ижевске в 2024 году

Электромобиль UMO 5 имеет общие корни с моделью GAC Aion Y Plus. Его постановка на учет в Петербурге совпала с расширением парка «Яндекс Драйва». Серийный выпуск LADA e-Largus стартовал на заводе в Ижевске в сентябре 2024 года, это первый российский электромобиль с отечественной батареей.

Кирилл Конторщиков