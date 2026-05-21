На Ставрополье за объекты благоустройства проголосовали 430 тысяч жителей
За объекты благоустройства в 2027 году проголосовали более 430 тыс. жителей Ставропольского края. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Максимальную активность в голосовании проявили жители Ипатовского, Новоалександровского, Труновского и Шпаковского округов.
Господин Владимиров напомнил, что голосование продлится до 12 июня. На него вынесены 164 объекта в 33 муниципальных округах.