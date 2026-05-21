В Ленобласти вновь объявлена опасность БПЛА

В воздушном пространстве Лужского района Ленинградской области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение опубликовал губернатор региона Александр Дрозденко на своих страницах в социальных сетях.

Глава региона сообщил, что в связи с введенным режимом возможны временные перебои в работе мобильного интернета. Скорость передачи данных может быть снижена.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», утром 20 мая в небе над Ленинградской областью силы ПВО сбили два вражеских беспилотника. Из-за угрозы беспилотников Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

UPD: губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в 13:03 по мск сообщил об отмене воздушной опасности в регионе.

Карина Дроздецкая