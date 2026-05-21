Умер экс-руководитель прокуратуры Югры Владимир Денисов

Первый председатель общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), глава окружной прокуратуры в 2000-2004 годах Владимир Денисов умер, сообщили в общественной палате региона. Он был признан заслуженным юристом России и почетным работником прокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Денисов

Фото: Общественная палата Югры Владимир Денисов

Фото: Общественная палата Югры

Владимир Денисов проработал в органах прокуратуры более 25 лет — за это время он внес большой вклад в укрепление законности и правопорядка, кадровое и организационное становление прокуратуры ХМАО. По его инициативе был учрежден и издается журнал «Юридический вестник», также он возглавлял Союз юристов Югры.

В 2006 году Владимир Денисов был назначен первым председателем общественной палаты региона. При его участии были разработаны нормативные правовые документы, определяющие деятельность палаты. Благодаря его усилиям в большинстве органов исполнительной власти округа были созданы общественные советы. При первом председателе Югра начала участвовать в благотворительных акциях — таких как сбор книг для библиотек Цхинвала и Южной Осетии, сборы средств в окружной фонд «Победа» и помощь пострадавшим от пожаров в 2010 году.

«Память о Владимире Ивановиче Денисове — мудром руководителе, настоящем профессионале и человеке с большим сердцем — навсегда останется в сердцах коллег, друзей и всех, кто его знал»,— говорится в сообщении.

Ирина Пичурина