В Таганроге отремонтируют 11 участков аварийных теплосетей до июля

В 2026 году в Таганроге до июля 2026 года проведут капремонт 11 аварийных участков теплосетей протяженностью 5,8 км и двух котлов производительностью 35 и 50 Гкал/час. Оборудование обеспечивает теплом 25 тыс. жителей 211 многоквартирных домов и 35 социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Замена объектов теплоэнергетики проходит в рамках госпрограммы. В 2025 году по ней в котельных по улицам Заводской и Химической выполнен демонтаж старого котельного оборудования.

«На Заводскую поставлена новая трубная часть, монтаж уже начат. Для котельной на Химической оборудование изготавливается, поставка ожидается к середине июня. По тепловым сетям работы ведутся на пяти участках — по улицам П. Тольятти, С. Лазо, Турубаровых и Желябова», — отметили в ведомстве.

На данный момент строители смонтировали два участка теплосетей, на остальных продолжаются нанесение антикоррозийного покрытия и теплоизоляция.

Наталья Белоштейн