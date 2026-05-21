Власти Новороссийска объяснили причину запаха нефтепродуктов в городе

Запах нефтепродуктов периодически ощущается в Новороссийске из-за скопления летучих меркаптанов в воздухе при погрузочных работах в условиях неблагоприятной погоды. Об этом на заседании комитета городской думы Новороссийска по вопросам промышленности, экологии, транспорта и связи заявил начальник отдела экологической безопасности КРУ города Александр Скорняков.

По словам Александра Скорнякова, по итогам 2025 года состояние атмосферного воздуха в Новороссийске оценивается удовлетворительно. Представитель Роспотребнадзора в Новороссийске Елена Зуб заявила, что учреждение выдает предостережения предприятиям, уведомляя их о недопустимости нарушения санитарного законодательства. Предостережения выдаются в случае фиксации превышения ПДК загрязняющих веществ.

На заседании комитета озвучили, что мэрия направила в министерство природных ресурсов Краснодарского края предложение об установке дополнительных экологических постов в Южном районе, Южной Озереевке и Приморском районе. По данным районам ранее были зарегистрированы жалобы на качество воздуха. Сообщается, что в этом году в Южном районе Новороссийска также планируется установить метеостанцию, которая поспособствует повышению точности прогнозирования метеоусловий.

Александр Скорняков подчеркнул, что в круглосуточном режиме за состоянием воздуха в Новороссийске следят пять стационарных экологических постов, которые контролируют показатели по оксиду углерода, аммиаку, метану и другим загрязняющим веществам. За 12 месяцев 2025 года специалисты взяли 24,1 тыс. проб. На заседании озвучили, что 54 пробы по итогам прошлого года продемонстрировали превышения ПДК загрязняющих веществ. В 2024 году таких проб выявили 49 штук, а в 2023 году — 56.

София Моисеенко