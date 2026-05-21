«Азимут» запустит рейсы между Краснодаром и Ижевском со 2 июня

Авиакомпания «Азимут» со 2 июня запустит регулярные рейсы между Краснодаром и Ижевском. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Новое направление сделали для расширения маршрутной сети и усиления прямого авиасообщения между регионами России в летний период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В компании уточнили, что рейсы между столицами Кубани и Удмуртии будут выполняться два раза в неделю. Полеты из Краснодара запланированы по вторникам и пятницам с вылетом в 17:40. Обратные рейсы из Ижевска запланированы по средам и субботам с отправлением в 08:30.

В «Азимуте» сделали акцент на том, что развитие прямых маршрутов из базового аэропорта Краснодара продолжается в рамках расширения региональной сети перевозок. Открытие нового направления позволит увеличить доступность авиаперелетов между южными и приволжскими регионами.

Как уточнили в пресс-службе авиаперевозчика, стоимость билета в одном направлении начинается от 5 тыс. руб. Тарифы будут зависеть от даты покупки и загрузки рейсов, при этом базовые условия перевозки сохраняются стандартными для региональных маршрутов, резюмировали в компании.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Nordstar с 21 мая также запустила прямые рейсы из Омска в Краснодар с частотой один раз в неделю. В целом в весенне-летнем расписании 2026 года в аэропорту Краснодара сделано планирование рейсов 23 авиаперевозчиков по 26 направлениям, включая внутренние и международные маршруты. Расширение полетной программы сделано с учетом роста спроса на авиаперевозки и увеличения туристических и деловых поездок между регионами.

Мария Удовик