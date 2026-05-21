В томском селе подтоплено 20 из 24 домов

Игреково в Молчановском районе Томской области подтоплено почти полностью. Вода стоит в 20 из 24 домов села, в котором проживает около 100 человек.

Ход паводка в Молчановском районе обсудили на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, состоявшемся 21 мая. Игреково находится на месте впадения реки Чулым в Обь.

«Вода пошла на убыль, жители от размещения в ПВР отказываются. Глава поселения и работники администрации обходят каждый дом. Поручил продолжать эту работу: хоть уровень воды и падает постепенно, расслабляться рано»,— рассказал губернатор Владимир Мазур.

Кроме того, из-за перелива дороги изолированы села Сулзат и Суйга, в которых в общей сложности проживает более тысячи человек. Продукты, лекарства и другие вещи доставляются туда на пароме.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Молчановском районе 19 мая. Уровень воды в Оби в черте райцентра Молчаново утром 21 мая составлял 902 см, снизившись за сутки на 11 см. В черте Могочино он остался без изменений — 981 см.

Валерий Лавский