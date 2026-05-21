В Ростовской области решили помиловать двух заключенных
Комиссия по вопросам помилования на территории Ростовской области рассмотрела 12 ходатайств осужденных, совершивших 31 преступление. Положительное решение получили только двое из них. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Комиссия признала целесообразным применение акта помилования в отношении двух женщин. В числе значимых обстоятельств учитывалось наличие детей, положительные характеристики, отбытый срок наказания, благоприятный прогноз поведения и иные данные, характеризующие личности осужденных», — говорится в сообщении ведомства.
В общей сложности в разные периоды времени они совершили 31 преступление на территории нашего региона и были приговорены к различным мерам наказания.
Заключение комиссии передано на рассмотрение главе региона, а окончательное решение примет президент РФ.