В Башкирии четыре компании получат участки без торгов

Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил предоставить четырем компаниям участки в аренду без торгов. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале республики.

ООО «Голд продукт» получит два участка общей площадью 13,9 тыс. кв. м для строительства базы отдыха «Воды Инзера» в Инзерском и Узунларовском сельсоветах Архангельского района.

ООО «Развитие» предоставят 1,8 га в Стерлитамаке около Профсоюзной улицы, 7а, для строительства автосервиса.

В том же городе на улице Карла Либкнехта ООО «СтройЗаказ» будет арендовать участок площадью 7,8 тыс. кв. м для строительства магазина «Торговые ряды "Шахтау"».

ООО «Горизонт» предоставят два участка общей площадью более 7,4 га в Султанмуратовском сельсовете Аургазинского района для строительства туристической базы отдыха «Берлога».

Министерство земельных и имущественных отношений должно заключить с компаниями договоры аренды.

ООО «Голд продукт», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в сентябре 2012 года. Компания занимается предоставлением мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах. Владелец — Дмитрий Недорезков. Финансовую отчетность компания не раскрывает.

ООО «Развитие» зарегистрировано в Стерлитамаке в ноябре 2024 года. Компания занимается формированием и обработкой листового стекла и на 90% принадлежит Марату Мурсалимову, на 10% — ООО «Изостер» (Ирина Алымова, Альберт и Дарья Кайбышевы). Выручка в 2025 году составила 788,5 млн руб., чистая прибыль — 45,7 млн руб.

ООО «Стройзаказ» зарегистрировано в селе Мариинский Стерлитамакского района в апреле 2006 года. Строительная компания принадлежит Венере Пчелиной. Выручка в 2025 году равнялась 17,5 млн руб., чистая прибыль — 5,3 млн руб.

ООО «Горизонт» зарегистрировано в селе Толбазы Аургазинского района, занимается гостиничной деятельностью и принадлежит Роберту Мухаметзянову. Финансовую отчетность компания не публикует.

Майя Иванова