Курорты Краснодарского края будут контролировать круглосуточно

В Краснодарском крае все общественные пространства на курортах возьмут под круглосуточный контроль. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на координационном совещании, посвященном вопросам безопасности в период летнего сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По его словам, в регионе особое внимание уделили усилению антитеррористической защищенности гостиниц, санаториев, детских здравниц, а также набережных, площадей и других мест массового пребывания людей. Для всех объектов санаторно-курортной отрасли, включая небольшие средства размещения и кемпинги, разработают единый алгоритм действий персонала на случай угроз.

Отдельно подчеркнуто, что необходимо своевременно информировать жителей и туристов о возможных рисках. Правоохранительным органам поручили усилить меры безопасности в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, а также обеспечить совместное патрулирование общественных пространств, включая набережные, парки и скверы с участием казачьих формирований.

В регионе также ввели обязательные антитеррористические требования для средств размещения. В их числе — установка систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, ограждений по периметру, контрольно-пропускных пунктов и охраны. По данным властей, под действие требований попали около 4,5 тыс. объектов, при этом значительная часть уже выполнила установленные нормы.

Кроме того, на курортах сделали обязательной паспортизацию пляжных территорий. Более 75% пляжей уже оборудованы системами видеонаблюдения, и это требование теперь включается в схемы развития пляжной инфраструктуры.

Мария Удовик