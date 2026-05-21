На Кубани выявили схему мошенничества со «спонсированием терроризма»

Жителей Краснодарского края предупредили о новой схеме мошенничества, при которой аферисты обвиняют граждан в якобы спонсировании терроризма. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным надзорного ведомства, злоумышленники связываются с потенциальными жертвами по телефону и представляются сотрудниками работодателя. В ходе разговора они сообщают о якобы проводимой «проверке» из-за утечки персональных данных и создают у человека ощущение срочности и угрозы.

Далее к общению подключаются лица, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они заявляют, что с банковских счетов граждан якобы фиксировались переводы, связанные со спонсированием террористической деятельности. После этого мошенники усиливают давление, утверждая, что для «урегулирования ситуации» необходимо срочно выполнить их инструкции.

В прокуратуре отмечают, что в рамках этой схемы злоумышленники предлагают перевести все денежные средства на так называемый «резервный» или «безопасный» счет якобы для проверки и защиты средств. В действительности такие переводы приводят к полной потере денег.

Отдельно подчеркивается, что преступники используют психологическое давление, запугивание и имитацию официальных процедур, чтобы заставить граждан действовать без проверки информации.

В надзорном ведомстве напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и банков не требуют переводить деньги на сторонние счета и не проводят проверки по телефону. Граждан призывают не доверять подобным звонкам, не сообщать личные данные и при получении таких сообщений самостоятельно обращаться в официальные структуры для проверки информации.

